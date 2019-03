Abschlussfeier mit besonderer Überraschung

Die erste gute Nachricht kam, noch bevor die Abschlussfeier überhaupt so richtig begonnen hatte. Icefighters-Urgestein Hannes Albrecht spielt auch in der kommenden Saison wieder für die Leipziger. Eigentlich hatte der 29-Jährige seine Karriere für beendet erklärt. Doch schon in dieser Saison stand er für einige Partien auf dem Eis. Das will er auch in der nächsten Spielzeit regelmäßiger machen.