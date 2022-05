Abstieg in die 3. Liga – Dynamo unterliegt Kaiserslautern

In einem spannungsgeladenen Spiel zeigten beide Mannschaften von Anfang an ein hohes Tempo. Bereits nach knapp 20 Minuten musste dann Dynamo einen Dämpfer hinnehmen. Der verletze Yannik Stark machte einen Wechsel erforderlich. Das bremste die Schwarz-Gelben zwar nicht aus, am Ende gingen jedoch beide Mannschaften zunächst torlos in die erste Halbzeit.

In den zweiten 45 Minuten war die Geschwindigkeit des Spiels ungebrochen. Dynamo hatte mehr als eine Chance, Tore zu verwandeln. Der Keeper von Kaiserslautern, Matheo Raab, konterte viele der Attacken. Dynamo-Torhüter Kevin Broll parierte ebenfalls einige Abschüsse der Gegner, konnte jedoch das 0:1 in der 59. Minute nicht verhindern. Von da an wurde der Ton etwas rauer, die gelben Karten häuften sich. Mit dem 0:2 in der 92. Minute war das Schicksal besiegelt.