Abstieg von Dynamo Dresden wird teuer

Dieser würde den Abstieg aus der 2. Bundesliga verhindern. Sollte der Dresdner Traditionsverein absteigen, würde die Stadt einen Millionenbetrag an die Stadion Projektgesellschaft mbH & Co. KG zahlen, die das Rudolf-Harbig-Stadion betreibt. Dies ergab eine Anfrage des Linken Politikers André Schollbach an OB Dirk Hilbert. Die Stadion-Verträge zwischen dem Stadionbetreiber und der Stadt regeln, wie viel Geld Dresden an die Projektgesellschaft zahlen muss. In der 1. und 2. Liga werden 135.000 Euro fällig. In der 3. Liga schon mehr als 1,59 Mio Euro netto. Das wären 1,45 Mio Euro mehr als bisher.