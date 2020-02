Abstimmung über Weihnachtsmarkttassen 2020 gestartet

In genau neun Monaten, am 24. November, startet der Leipziger Weihnachtsmarkt 2020. Die Stadt bietet allen Besucherinnen und Besuchern wie in den letzten Jahren die Möglichkeit mitzuentscheiden, aus welcher Tasse sie 2020 ihr Heißgetränk genießen wollen. Abgestimmt werden kann hier ab sofort bis Donnerstag, 27. Februar, 12 Uhr.

Es kann zwischen folgenden Kombinationen (außen/innen) gewählt werden: