Acht Schlangen in Görlitzer Treppenhaus ausgesetzt

Beamte brachten die Tiere vorübergehend in das Museum für Naturkunde in Görlitz, nachdem sie diese eingefangen hatten, teilte die Polizei mit. Es ist noch nicht geklärt, ob es sich um Giftschlangen handelte. Warum der Bewohner des Mehrfamilienhauses die Schlangen am Sonntagmittag ausgesetzt hatte, war zunächst ebenfalls unklar.

Allerdings war der 45-Jährige bereits bei einem Polizeieinsatz in der Nacht zuvor aufgefallen. Mit mehr als einem Promille Alkohol im Blut habe der Mann auf der Straße mit Steinen geworfen, herumgeschrien und Polizisten beleidigt, hieß es weiter. Bis zum Sonntagmorgen war er deshalb in Gewahrsam auf dem Polizeirevier. (mit dpa)