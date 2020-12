Achtsam, aktiv und ausgeglichen: So umgeht man den Winterblues

In Innenräumen wie beispielsweise im Büro helfen Tageslichtlampen dabei, eine ausreichende Lichteinstrahlung im Spektrum des Sonnenlichts zu bekommen – ohne den schädlichen UV-Anteil. Eine leistungsstarke Tageslichtlampe kann eine Beleuchtungsstärke von 10.000 Lux erreichen, was der Tageslicht-Intensität an einem klaren Wintertag entspricht. Am besten setzt man sich morgens für mindestens 30 bis 120 Minuten in höchstens achtzig Zentimeter Entfernung vor die Tageslichtlampe. Bereits nach etwa einer Woche sollte eine Verbesserung des allgemeinen Gemütszustands zu spüren sein. Auch die Einnahme von Vitamin-D-Präparaten als Nahrungsergänzungsmittel kann den Hormonhaushalt des Körpers in der sonnenarmen Wintersaison unterstützen. Ergänzend lässt sich mit Johanniskraut die Stimmung aufhellen, das Heilkraut kann zudem Angstzustände lösen und Unruhe lindern. Bei trockener Winterluft sollte man auf jeden Fall ausreichend trinken; schmackhafte Tees helfen zugleich, den Körper von innen zu wärmen.

Mit hellen Farben entgegenwirken

Gegen trübes Nebelgrau und typisches Novemberwetter helfen warme, satte Farben, wie sie auch im vielfältigen Sortiment der Herbstmode für Damen zu finden sind. Farben sind Balsam für die Seele und lassen sich zusammen mit natürlichen Materialien auch wunderbar in die saisonale Herbst- und Winterdekoration der eigenen vier Wände integrieren. Die Natur legt in der kalten Jahreszeit eine Pause ein und auch wir Menschen sollten uns Wohlfühlmomente schaffen und ausspannen.

Ausgewogen ernähren und bewegen

Kälte und Winterblues sorgen oft für mehr Appetit. Daher ist es besonders wichtig, auf eine gesunde Ernährung zu achten. Vor allem die Vitaminversorgung ist im Winter häufig zu niedrig, da Obst und Gemüse seltener auf dem Speiseplan stehen. Dabei gibt es tolle Rezepte für Wintergerichte mit saisonalen Produkten wie Kürbis, Süßkartoffeln oder Kohlrüben. Leckeres Essen hebt darüber hinaus auch die Laune: Lassen Sie sich doch zum Beispiel mal eine Entenbrust auf Steinpilz-Pastinaken-Risotto schmecken! Wer sich im Allgemeinen gesund ernährt, darf dann auch mal zur Schokolade greifen. Vor allem Bitterschokolade enthält die Aminosäure Tryptophan, die das Glückshormon Serotonin aufbaut – eine weitverbreitete Aussage wäre damit belegt: Schokolade macht glücklich. Wer dann doch zu viel genascht hat, dem sei auch im Winter eine Portion Sport empfohlen. Bewegung an der frischen Luft bringt den Kreislauf in Schwung und stärkt das Immunsystem. Regelmäßig eine halbe Stunde joggen, Schneewanderungen oder Langlaufen sorgen für die Ausschüttung eines wahren Cocktails an Hormonen und Botenstoffen: Neben Serotonin sorgen Dopamin und Adrenalin dafür, dass wir wacher und besser gelaunt sind. Es gibt also jede Menge Möglichkeiten, den Winterblues ganz leicht und schnell zu bekämpfen!