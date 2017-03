Chemnitz – An folgenden Straßen in Chemnitz stehen in dieser Woche Blitzer:

Montag, 13.03.2017: Fürstenstraße, Dresdner Straße, Neukirchner Straße; Dienstag, 14.03.2017: Parkstraße, Hofer Straße, Charlottenstraße; Mittwoch, 15.03.2017: Steinwiese, Limbacher Straße, Werner-Seelenbinder-Straße; Donnerstag, 16.03.2017: Plauer Straße, Adelsbergstraße, Neukirchner Straße; Freitag, 17.03.2017: Kirchweg, Weigandstraße, Klaffenbacher Hauptstraße CHEMNITZ FERNSEHEN wünscht eine gute Fahrt!