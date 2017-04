Chemnitz – An folgenden Straßen in Chemnitz stehen in dieser Woche Blitzer:

© Sachsen Fernsehen

Dienstag, 18.04.2017: Hofer Straße, Bernhardstraße, Zeisigwaldstraße; Mittwoch, 19.04.2017: Kauffahrtei, Pelzmühlenstraße, Chemnitztalstraße; Donnerstag, 20.04.2017: Geibelstraße, Annaberger Straße, Wladimir-Sagorski-Straße;

Freitag, 21.04.2017:

Adelsbergstraße,

Flemmingstraße,

Hofer Straße (Ortsteil Mittelbach);

CHEMNITZ FERNSEHEN wünscht eine gute Fahrt!