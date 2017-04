Achtung Autofahrer! Hier gibts teure Blitzerfotos

Chemnitz – An folgenden Straßen in Chemnitz stehen in der kommenden Woche Blitzer:

© Sachsen Fernsehen

Montag, 24.04.2017:

Kanzlerstraße,

Annaberger Straße.

Leipziger Straße im OT Röhrsdorf;

Dienstag, 25.04.2017:

Grenzstraße,

Dittersdorfer Straße,

Annaberger Straße, B 95, außerorts;

Mittwoch, 26.04.2017:

Wolgograder Allee,

Berbisdorfer Straße,

Friedrich-Hähnel-Straße;

Donnerstag, 27.04.2017:

Cervantesstraße,

Henriettenstraße,

Louis-Otto-Straße;

Freitag, 28.04.2017:

Dresdner Straße,

Gustav-Freytag-Straße,

Hauptstraße im OT Wittgensdorf;