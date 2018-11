Achtung Blitzer!

Chemnitz- In der kommenden Woche heißt es wieder Fuß vom Gas auf folgenden Chemnitzer Straßen.

Am Montag wird auf der Ernst-Enge-Straße, der Aktienstraße und an der Trützschlerstraße.

Dienstag stehen Polizei und Ordnungsamt an der Unteren Hauptstraße in Wittgensdorf, der Heinrich-Schütz-Straße und am Südring.

Dank des Feiertags sind am Mittwoch keine mobilen Blitzer unterwegs.

Am Donnerstag solltet ihr auf der Friedrich-Hähnel-Straße, der Klaffenbacher Straße und auf der Blankenburgstraße vorsichtig sein.

Und Freitag gibt es teure Fotos auf der Wolgograder Allee, der Neefestraße und auf der Weststraße.