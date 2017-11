Achtung! Diebe vor Kitas

Chemnitz – Die Polizei Chemnitz warnt vor Dieben im Umfeld von Kindertageseinrichtungen.

In den vergangenen Wochen und Monaten kam es zumeist in den Vormittagsstunden vermehrt zu Einbrüchen in Fahrzeuge bei denen meist zurückgelegene Taschen gestohlen wurden.

Betroffen waren vor allem Kitas im Erzgebirgsraum. Die Täter schlugen aber auch im Chemnitzer Ortsteil Einsiedel zu.

Häufig wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen, in anderen Fällen waren die Autos unverschlossen.

Die Polizei warnt deshalb nochmals eindringlich, keine Taschen oder Rucksäcke für jedermann sichtbar in Fahrzeugen zurückzulassen.