Achtung Enkeltrick: Schon wieder falsche Anrufer

Leipzig - Vermehrt warnte die Polizei in den letzten Wochen vor Anrufern, die sich als Familienangehörige oder Polizisten ausgeben und hohe Geldsummen fordern. Am Montag fiel ein 91-Jähriger auf einen unbekannten Anrufer herein und war bereit, eine fünfstellige Geldsumme von seinem Konto abzuheben. Die Bankangestellten konnten dies verhindern.