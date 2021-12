Achtung: Erste Frist zum Führerschein-Umtausch endet

Am Mittwoch, 19. Januar 2022, endet die erste Frist für den Umtausch von Papier- in Kartenführerscheine. Sie betrifft die Jahrgänge 1953 bis 1958. Die Dresdner Fahrerlaubnisbehörde arbeitet mit Hochdruck an der Bearbeitung der vielen Anträge. Im Jahr 2021 gingen schätzungsweise vier- bis fünfmal mehr Umtauschanträge ein, als jeweils in den vergangenen drei Jahren zuvor.

Um die Anträge möglichst schnell bearbeiten zu können, versenden die Mitarbeiter der Führerscheinstelle derzeit keine individuellen Eingangsbestätigungen. Antragsteller können grundsätzlich davon ausgehen, dass Ihre Unterlagen in der