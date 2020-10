Achtung Pendler: Wieder Streiks im ÖPNV

In Sachsen kommt es an diesem Donnerstag wieder zu Streiks im Öffentlichen Personennahverkehr. Dazu ruft die Gewerkschaft Verdi auf. Im Vergleich zu den Streiks vor zwei Wochen sollen sie allerdings noch länger andauern. In Dresden und Leipzig wird ab dem frühen Morgen bis um 19 Uhr gestreikt. In Chemnitz, Zwickau und Plauen sogar den ganzen Tag. Ein am Montag vorgelegtes Angebot der Arbeitgeberseite habe den Namen nicht verdient, heißt es von der Gewerkschaft.

Forderung nach mehr Gehalt