Achtung: Schulanmeldung für 2022/2023 geht los

Alle Eltern, die einen Schulanfänger zu Hause haben, werden deshalb aktuell vom Schulverwaltungsamt schriftlich an die bevorstehenden Schulanmeldetermine erinnert.

Denn am 23. und 28. September 2021 müssen Eltern ihre Kinder an einer Dresdner Grundschule anmelden.

Kinder, die ab Juli 2016 geboren wurden und eigentlich noch Vorschüler sind, können freiwillig für die Schule angemeldet werden.