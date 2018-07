ADAC rät: Vorbereitung auf den Schulweg zeitig starten

Die meisten Unfälle mit Kindern passieren beim Überqueren der Fahrbahn. Deshalb muss diese Situation besonders intensiv geübt werden. Aufgrund ihrer geringen Körpergröße fehlt den Mädchen und Jungen nicht nur der nötige Überblick, sie werden auch von anderen Verkehrsteilnehmern leicht übersehen. Deshalb sollte die Straße dort überquert werden, wo beide Straßenseiten gut überschaubar sind. Vorzugsweise sollten die Straßen an geregelten Verkehrsampeln sowie bei Polizisten oder mit Schülerlotsen überquert werden. Auch Verkehrsinseln helfen Kindern, die Fahrbahn sicher zu überqueren. Auch beim Schulweg macht Übung den Meister. Wichtig ist es, dies nach Möglichkeit auch zu den üblichen Schulwegzeiten zu tun. Der Weg sollte dabei regelmäßig auf neue Gefahrenstellen wie zum Beispiel Baustellen überprüft werden.

Zumutbare Schulwege sollten von Anfang an zu Fuß zurückgelegt werden. Nur in Ausnahmefällen empfiehlt sich das Eltern-Taxi. Wenn es zum Einsatz kommt, empfiehlt Helmut Büschke in dem Fall die Schulkinder das letzte Stück Weg bis zum Schultor stets laufen zu lassen. So lernen die ABC-Schützen die selbständige Teilnahme am Straßenverkehr und es entfallen die zusätzlichen Gefahren-situationen bei Anhalte- und Wendemanövern direkt vor der Schule.