Addams Family macht Schloss Übigau unsicher

Dresden - Wer bereits einmal die Elbe entlang gefahren ist, sieht an den Ufern zahlreiche historische Schlösser und Burgen. Einige davon sind nicht nur hübsch anzusehen, sondern sind in der aktuellen Coronazeit auch Schauplatz für Theateraufführungen. So zum Beispiel das Barockschloss Übigau, wo die Comödie Dresden seit Anfang Juli die Addams Family aufgeführt.