ADFC Petition gegen Ausbau der Nürberger Straße

Der ADFC möchte den überbreiten Ausbau der Nürnberger Straße in der Dresdner Südvorstadt verhindern und hat dafür Unterschriften gesammelt.

Über 3000 Unterstützer unterschrieben die Petition des Clubs.

Nils Larsen, Vorstandsmitglied des ADFC, zeigte sich erfreut. Spätestens seit der Banner-Aktion in der vergangenen Woche hätte man allen die Ausmaße des geplanten Umbaus verdeutlicht. Viele Dresdner lehnen den Umbau ab. Dieses Votum sei ein klares Signal an die Stadtverwaltung, die Pläne