ADFC sammelt Spenden für Radnacht

Mit Musik, Lastenrädern und viel guter Launge organisierte der ADFC im letzten Sommer zum ersten Mal die Dresdner Radnacht. 1.100 Teilnehmer folgten dem Aufruf und traten etwa 20 Kilometer lang in die Pedale. Gezeigt werden sollen dabei die Vorzüge des Fahrrads in der Stadt - ohne Gefahren, ohne Stress und ohne störende Autos. "Für das, was die Radnacht 2017 für kurze Zeit verkörperte, möchten wir im Alltag: weniger Stress und mehr Sicherheit im Verkehr, keine Verletzte und Tote und wir sind überzeugt, dass mehr Fahrrad in Dresden Teil der Lösung ist.", sagt Gesa Dickert, Vorstandsmitglied im ADFC Dresden.

Am 31. August werden Dresdens Radfahrer wieder die Möglichkeit haben, gemeinsam den Straßenraum von Dresden zu erkunden und zu erobern. Da der ADFC die Radnacht ohne Unterstützung der Stadt organisiert, sammelt der Verein Spenden.