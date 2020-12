Vereins- und Betriebsfeiern, Adventssingen, Weihnachtsmarkt- und Verwandtenbesuche: Die Weihnachtszeit bedeutet für die meisten von uns üblicherweise jede Menge Termine und Traditionen. Durch die Corona-Pandemie wird in diesem Jahr alles anders sein.

Gibt es also ein Weihnachten-Light - höchstens halb so schön wie sonst? Auf keinen Fall, findet die KNAPPSCHAFT: „Dass die Weihnachtszeit in diesem Jahr ganz anders ist, muss nicht unbedingt negativ sein. Schließlich fällt jede Menge Stress weg. Eine Chance, um sich auf das Wichtigste überhaupt zu fokussieren: die eigene Gesundheit!“

Aus diesem Grund spendieren euch die KNAPPSCHAFT und SACHSEN FERNSEHEN drei Workouts pro Woche, mit denen ihr fit und entspannt durch den Lockdown-Advent kommt. Macht alle fleißig mit und nutzt die dazugewonnene Zeit einfach mal dazu eurer Gesundheit etwas Gutes zu tun! Es lohnt sich … auch für euren Weihnachtsgeldbeutel. Denn SACHSEN FERNSEHEN verlost zusätzlich unter allen Teilnehmern 3 mal einen 100 Euro-Gutschein von DECATHLON.