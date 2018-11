Adventskonzert mit dem Dresdner Kreuzchor

Zu Gast ist unter anderem Camilla Nylund, die finnische Starsopranistin und Anke Fiedler mit ihrem Musical- und Soulsound. Aber auch die traditionellen Weihnachtslieder aus dem In- und Ausland fehlen nicht. Wie auch in den Jahren zuvor wird im Stadion die Weihnachtsgeschichte gelesen werden. Wer in diesem Jahr die Weihnachtsgeschichte im Stadion lesen wird, darüber darf bis zum Konzerttag gerätselt werden.

Donnerstag, 20. Dezember

• 16.00 Uhr Einlass

• 18.00 Uhr Konzertbeginn