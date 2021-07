Adventure Run: Abenteuerlicher Wettkampf in Klingenthal

Klingenthal- Am Sonntag konnten sich in Klingenthal 140 Sportlerinnen und Sportler beim Adventure Run beweisen. Die 5- bis 15-Jährigen haben dabei in der Sparkasse Vogtland Arena nicht nur Balance- und Kletterkünste gezeigt, sie mussten auf der 450-Meter Strecke auch im Slalom und im Labyrinth abliefern.