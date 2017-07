Ältere Frau von LKW überrollt

Leipzig – Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 14:30 Uhr in der Wurzener Straße ein tödlicher Verkehrsunfall. Dabei wurde das Opfer in Höhe der Haltestelle Wiebelstraße von einem LKW überrollt.

Nach Informationen der Polizei handelt es sich hierbei um eine ältere Frau. Wegen laufenden Ermittlungen konnten jedoch zum Unfallhergang keine weiteren Angaben gemacht werden. Neben der Polizei waren auch Experten der Dekra und Rechtsmediziner vor Ort. Die Straße war bis zum späten Nachmittag voll gesperrt.