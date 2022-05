Sachsen - In Hoyerswerda, im Lausitzer Seenland ist die Lebensqualität offenbar so gut, dass es sich dort lange leben lässt. Das beweist zumindest das biblische Alter, das Irmgard Genthe am letzten Wochenende erreicht hat. Meine Kollegin Franziska Kleemann von der LAUSITZWELLE hat die Jubilarin besucht und viel von ihr gelernt.