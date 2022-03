Änderungen am Ausbau des Chemnitzer Südrings

Chemnitz- Der Stadtrat hat beschlossen, Teil-Projekte des geplanten Ausbaus des Chemnitzer Südrings nicht zu verwirklichen. Sowohl ein Bauprojekt, das das Verkehrsgebiet Neefestraße bis Zwickauer Straße umfasst, als auch der Abschnitt von Zwickauer Straße bis Kalkstraße, sollen nicht umgesetzt werden. Beide Projekte werden somit nicht in den Mobilitätsplan 2040 integriert. Weiterhin wurde beschlossen, den Umbau der Überführung Neefestraße, dem sogenannten „Überflieger“, von einer vier- auf eine zweispurige Fahrbahn sowie entsprechende Baumaßnahmen an den der vor- und nachgelagerten Straßenabschnitten des Südverbundes bzw. der Neefestraße nicht auszuführen. Die Stadt will das Unfallgeschehen in diesem Bereich weiter beobachten und falls notwendig, Maßnahmen ergreifen. Der Stadtrat begründet seine Entscheidungen damit, dass mit der Autobahn 72 bereits eine leistungsfähige Verkehrsverbindung den äußeren Ring vervollständige und mit der Jänickestraße eine kommunale Straße als Verbindung zwischen Neefestraße und Zwickauer Straße geschaffen wurde. Zudem seien die Projekte aufgrund ihrer vergleichsweise geringen verkehrlichen Wirkung nicht angemessen.