Ärger um den Wilhelm-Leuschner-Platz geht weiter!

Was hier noch nach wenig Leben aussieht, sieht in ein paar Monaten ganz anders aus. Im Frühjahr und Sommer ist der östliche Teil des Wilhelm-Leuschner-Platzes ein Zuhause für viele Tier- und Vogelarten. - Nun soll der Platz im Zentrum bebaut werden. Dieses Vorhaben hat in den vergangenen Monaten für reichlich Diskussionen gesorgt.

Vor allem Umweltverbände wie der NABU setzen sich gegen diese Bebauung ein. Für sie sind zu wenig Bäume und Grünflächen geplant. Am Dienstag demonstrierte der NABU und die DIE GRÜNEN gegen das geplante Bauvorhaben. In den Augen des Vorsitzenden des NABUs, René Sievert, ist der Erhalt des Wilhelm- Leuschner-Platzes sehr bedeutend.