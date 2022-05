AfD sieht Nahrungsmittelkrise – Agrarminister spricht von Panikmache

Der Abgeordnete Jörg Dornau sagte am Donnerstag, dass Mais und Raps auf vielen Flächen nicht auf den Tellern landen würde, stattdessen gehe er in die Stromerzeugung oder in den Benzintank. Durch riesige Solaranlagen würden Ackerflächen vernichtet werden. Es solle nicht noch mehr landwirtschaftliche Fläche zweckentfremdet werden, denn die Ernährungssicherheit stehe an erster Stelle, sprach er weiter.

Daraufhin warf Agrarminister Wolfram Günther (Grüne) der AfD Panikmache vor. Hamsterkäufe seien die Folge. In Deutschland sei die Versorgung gesichert, alles andere wäre Schwachsinn.