Afrikanische Schweinepest: Sachsen probt Ernstfall

Die Landesweite Übung geht in den nächsten Tagen in anderen Orten in Sachsen weiter. Unter anderem steht noch das Aufstellen von Abwehrzäunen im Landkreis Bautzen sowie die Simulation eines Seuchenausbruchs in einem Hausschwein-Bestand in Dresden auf dem Plan. Für den Menschen ist die Afrikanische Schweinepest übrigens ungefährlich.