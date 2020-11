Afrikanische Schweinepest: Zwei neue Fälle in Sachsen

Die beiden Funde befanden sich in unmittelbarer Nähe, acht Kilometer entfernt vom Ort des Erstausbruchs. Um eine weitere Verbreitung zu Verhindern laufen die Maßnahmen mit Hochdruck. Neben der Fallwildsuche soll auch ein fester Zaun um das gefährdete Gebiet installiert werden. Gesundheitsministerin Petra Köpping fordert, dass die Jagdruhe in den Restriktionszonen so kurz wie möglich gehalten wird. Die Jägerschaft im Landkreis Görlitz sei aktuell in der Jagdsaison, weswegen ein Jagdverbot sie hart treffen würde.