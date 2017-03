Dresden - Die Dresdner Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einem Einsatz an den Sächsischen Landtag ausgerückt. In dem Gebäude am Bernhard-von-Lindenau-Platz in der Sächsischen Landeshauptstadt hatte ein Aktenvernichter gebrannt. Das Gebäude stand voller Qualm. Die Feuerwehr entlüftet das Gebäude. Mehr Informationen dazu erfahrt ihr morgen in der Drehscheibe.