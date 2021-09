Aktion „zu Fuß zur Schule“ soll Elterntaxis verhindern

Dresden - Die Europäische Mobilitätswoche beginnt in wenigen Tagen und auch Kinder und Eltern können ihren Beitrag dazu leisten. Bei der Aktion „Zu Fuß und mit Öffis in die Schule und zur Kita“ können Kilometer gesammelt werden. Vom 16. September bis 15. Oktober läuft die Aktion. Seit mehreren Jahren begleitet das Familienmagazin "Kind und Kegel" die Aktion. Zu gewinnen gibts tolle Preise. Anmelden können sich Schulen und Kitas im Internet. SACHSEN FERNSEHEN hat sich zusammen mit Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser und der Chefin des Magazins die Situation vor der 103. Grundschule in Dresden angesehen.