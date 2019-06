„Aktion Zuckertüten“: Große Geschenke für kleine Kinder

Die süßen Überraschungen wurden nun beim Zuckertütenfest in der Kita "Kleine Entdecker" in Paunsdorf überreicht. Seit 2008 werden auf diesem Weg angehende Grundschüler unterstützt, denen es finanziell nicht so gut geht, weiß Wolfgang Merseburger von der Stiftung Bürger für Leipzig.