Aktionsbündnis gegen Neonazis in Dresden

Dresden - Auf Initiative des Bündnisses "Dresden Nazifrei" schließen sich in diesem Jahr mehrere Gruppen zusammen, um den Protest gegen einen Aufmarsch von Neonazis rund um den 13. Februar zu organisieren. Erklärtes Ziel des Aktionsbündnisses ist es auch in diesem Jahr, sich rechten Aktivitäten in den Weg zu stellen.