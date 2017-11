Aktionstag für Ausbildung und Karriere in Pflegeberufen

Chemnitz – Am Mittwoch findet im Foyer des Tietz der Aktionstag „Glücksbringer“ für Ausbildung und Karriere in Pflegeberufen statt.

Dieser steht unter dem Motto „Pflege ist, was du draus machst“ und soll Jugendliche sowie Erwachsene umfassend über Berufe in der Pflegebranche informieren. Dafür stehen von 11 bis 15 Uhr Experten aus der Praxis und Vertreter von Arbeitsagentur sowie Jobcenter für die Fragen der Interessierten bereit.

Der Aktionstag richtet sich zum Einen an Jugendliche, die an einer Ausbildung oder einem Studium in der Pflegebranche interessiert sind. Aber auch Erwachsene, die sich beruflich neu orientieren möchten oder eine Qualifikation anstreben finden dort die passenden Ansprechpartner. Die Besucher erwarten zudem eine Lehrstellenbörse für Pflegeberufe, ein Bewerbungsunterlagen-Check sowie kostenlose Berwerbungsfotos.

Laut Agentur für Arbeit besteht bereits jetzt ein hoher Fachkräftemangel im Bereich der Pflege.