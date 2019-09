Dresden - „Das Suchtpotenzial von Wetten, Chatten und Zocken ist riesig. In Dresden gibt es dafür spezielle Beratungs- und Hilfeangebote.“ erklärt Dr. Kristin Ferse, Koordinatorin für Suchthilfe und Suchtprävention. Anlässlich des bundesweiten Aktionstages gegen Glücksspielsucht macht das Gesundheitsamt auf die Risiken und das enorme Suchtpotenzial von Glücksspiel, Gaming und Social Media aufmerksam. Der Aktionstag gegen Glücksspielsucht findet jährlich am 25. September statt. In Deutschland haben rund 500 000 Menschen Probleme mit übermäßigem Glücksspiel. Hinzu kommen zahlreiche Angehörige, die von der Abhängigkeit und ihren negativen Folgen betroffen sind.