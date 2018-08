Aktionstag „Jobs für Eltern“ großer Erfolg

Chemnitz- Zahlreiche Interessenten besuchten am Donnerstag den gemeinsamen Aktionstag „Einstellungssache-Jobs für Eltern“ der Arbeitsagentur und des Jobcenters.

Ziel der Veranstaltung war es, arbeitslose Mütter und Väter bei der Suche nach einer Ausbildung oder Arbeit zu unterstützen. Hier finden Sie den detaillierten Beitrag über den Aktionstag.

Sowohl die Besucher, als auch die Akteure der Veranstaltung konnten in diesem Jahr eine durchweg positive Resonanz über die Veranstaltung geben. Viele Gäste äußerten sich außerdem darüber, dass der Aktionstag auch mehr als nur einmal im Jahr stattfinden sollte.

Neben den zahlreichen Informationsständen bot die Veranstaltung Bewerbungsmappenchecks und kostenfreie Bewerbungsfotos an. Aber auch Tipps zur gesunden Ernährung für Schulkinder und Informationen zu Kinderbetreuungsmöglichkeiten waren Thema an diesem Tag. Auch im nächsten Jahr wird der Aktionstag wieder in Chemnitz stattfinden, um Eltern die Chance auf einen erfolgreichen Start ins Berufsleben zu ermöglichen.

Autor: Benjamin Löschner