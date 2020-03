Aktuelle Zuschauerfragen zum Coronavirus beantwortet

Facebook User Sven möchte gern wissen ob auch Konzerte im Sommer bereits abgesagt werden. Bis jetzt ist es so, dass alle Großveranstaltungen bis Ostern abgesagt wurden. Allerdings gilt der Erlass der Staatsregierung auf unbestimmte Zeit, weshalb jetzt noch nicht abzusehen ist, ob und wie Veranstaltungen im Sommer stattfinden werden.

Jana fragt uns, wie es mit den Schulen aussieht, viele hätten schließlich auch über 1000 Schüler. Die Staatsregierung hat in ihrer letzten Pressekonferenz Schulen als geschlossene Räume definiert, deshalb seien diese bis jetzt nicht zu schließen. Allerdings haben einige Bundesländer wie Bayern und das Saarland bereits alle Schulen geschlossen. Die Entwicklung der nächsten Tage bleibt also abzuwarten. Über Änderungen werden wir auf jeden Fall wieder aktuell informieren.

Dann erreichten uns Fragen zur Einreise nach Tschechien. Dort werden ab heute Abend alle Grenzen geschlossen. Es gilt ein Einreiseverbot für Bürger aus Deutschland und 14 weiteren Ländern. Der Zug- und Busverkehr von und nach Tschechien wurde ebenfalls eingestellt.

Generell erreichen uns auch Fragen zum Verhalten bei einer möglichen Ansteckung in den letzten Wochen. Ganz wichtig ist hier: Wenn Sie Symptome wie trockenen Husten, Fieber und Schnupfen haben, wenden sie sich zunächst telefonisch an Ihren Hausarzt. Dieser kann Sie dann nach Absprache in die Praxis einberufen.