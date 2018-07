Albertbrücke – Nun geht es an die Unterseite

Während die Bauarbeiter am Elbufer für die Instandsetzung einfache Gerüste verwenden können, nutzt das Straßen- und Tiefbauamt ein neues Verfahren für die Bögen über den Fluss. Über ein spezielles Fahrzeug wird ein Klapparm ausgefahren, der dann unter die Brücke geschwenkt wird. Dieser Schwenkarm kann jedoch nur maximal 200kg Gewicht tragen, wodurch ein alleiniges Arbeiten mit dem Gerät nicht möglich ist. Zur Lösung werden Bohrungen in die Unterseite vorgenommen, an denen ein hängendes Gerüst befestigt wird. Damit bleibt die Elbe befahrbar.