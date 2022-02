Alkoholverbot im Vogtland

Vogtland- Ab sofort gilt vogtlandweit ein umfassendes Alkoholverbot. Dieses gilt auf bestimmten öffentlichen Plätzen und in öffentlich zugänglichen Einrichtungen.

Hintergrund für diese Regelung ist eine neue Allgemeinverfügung bezüglich der Corona-Pandemie. Damit ist sowohl die Abgabe als auch der Konsum in Fußgängerzonen, Park- und Grünanlagen, auf Spiel- und Sportplätzen, an Haltestellen, vor Bahnhöfen, auf Märkten und Parkplätzen, aber auch in Kultur- und Freizeiteinrichtungen untersagt. Diese Regelungen gelten zunächst bis auf Weiteres.