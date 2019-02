Alkoholverbotszonen in Gorbitz sollen kommen

Dresden - Die Zahl der Straftaten im Dresdner Westen soll laut der Polizei stark gestiegen sein. Das Ordnungsamt prüft nun den Erlass eines Alkoholverbots in Gorbitz an diversen Brennpunkten. Der Alkohol und Drogenkonsum ist nämlich in den letzten Jahren rapide gestiegen und damit auch die Anzahl der Straftaten. Seit 2015 waren es noch 16 Fälle und bereits 2018 ist die Zahl auf 268 Fällen gestiegen. An den Brennpunkten in Gorbitz darf die Polizei auch Personen ohne konkreten Anlass kontrollieren.