Alle wollen nach Leipzig – So beliebt ist die Messestadt wirklich

Bei einem Pressegespräch auf der ITB wurden am Samstag die diesjährigen Tourismushighlights Leipzigs vorgestellt. So wartet die Messestadt auch 2017 wieder mit einem breiten Spektrum an kulturellen Höhepunkten auf. Volker Bremer dazu: "Viele Privatreisende kommen, um die Musikstadt Leipzig zu erleben. Wir haben 2017 viele Konzerte, wie das Klassik airleben im Leipziger Rosental. Ganz groß im Kommen ist auch das Verborgene Leipzig. Damit ist die Spinnerei sowie die Atelierszene gemeint. Das lockt viele junge Menschen in die Stadt."

Mit aller Wahrscheinlichkeit wird Leipzig auch 2018 bei den Touristen aus aller Welt nicht an Anziehungskraft verlieren. So werden Jubiläen wie "325 Jahre Oper Leipzig" und "275 Jahre GROSSES CONCERT - Gründung des Gewandhausorchesters" im kommenden Jahr wieder hunderttausende Menschen nach Klein-Paris locken.