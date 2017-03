Allee-Center lädt zur Weltreise an Ostern

Regelmäßig sollen Besucher mit ausgefallenen Ausstellung in das Einkaufszentrum gelockt werden - das Besondere dieses Mal: Die Dekoration hat auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt was mit dem Osterfest zu tun. "Dieses Mal stellen wir hier eine Weltreise dar", verrät die Centermanagerin Petra Kann. Acht verschiedene Orte in Amerika, Europa und Asien können erkundet werden. Begleitet wird man bei der Reise natürlich von zahlreichen Osterhasen. Neben der bunten Dekoration gibt es ebenfalls ein breites Aktionsprogramm. "An Ostern wird Grüni mit vor Ort sein. Für die Kleinen wird es außerdem eine Bastelstraße geben", so die Centermanagerin weiter.

Auch nach Ostern soll es bunt weiter gehen. So folgt eine Ausstellung zu physikalischen sowie mathematischen Phänomenen. Anfang Mai soll es wiederum einen Grünau-Tag geben, an dem sich Unternehmen und Vereine aus dem Stadtteil im Allee-Center präsentieren werden.