Allein auf großer Fahrt – Neunjähriger reist nachts mit dem Zug

Der Junge gab an, dass er in Leipzig einen Freund besucht habe und nun auf dem Rückweg sei, weil er in Chemnitz wohne.

Auf dem Bahnsteig am Chemnitzer Hauptbahnhof nahmen ihn Beamte in Empfang. Es stellt sich heraus, dass die Eltern den Jungen bereits Stunden zuvor als vermisst gemeldet hatten und er auch gar nicht in Chemnitz, sondern in der Nähe von Leipzig wohnt. Kurze Zeit später konnte der Vater seinen Sohn abholen. Warum der Neunjährige nach Chemnitz gefahren war und was er dort wollte, teilte die Bundespolizei auf Anfrage nicht mit. (mit dpa)