Dresden - Das aktuelle Wetter ist für Allergiker eine wahre Wonne, denn die Pollenbelastung ist bei feuchtem Wetter sehr gering. Doch schon in der kommenden Woche wird es wieder trocken sein in der sächsischen Landeshauptstadt und damit wird auch die Belastung für Pollen-Allergiker wieder steigen. Wir haben Tipps und Hinweise für Allergiker in einer Dresdner Apotheke erfragt.