Alles fürs Klima: Dome Lab zwischen Baum und Byte

Dresden - In den Oktoberferien lädt das Dome Lab Schülerinnen und Schüler der 7. bis 12. Klassen zu einer kurzweiligen Kreativwoche ins Deutsche Hygiene-Museum ein und greift dabei aktuelle Fragen unserer Zeit wie Klimakrise und Klimaschutz auf. In Anlehnung an die aktuelle Ausstellung des Museums „Von Pflanzen und Menschen“ entwickeln die Jugendlichen gemeinsam mit Medienkünstlern und Sozialpädagogen an fünf Tagen eine interaktive 360-Grad-Performance. Dreh- und Angelpunkt ist dabei der Dome, ein VideoPlanetarium mit modernster Bild-, Ton- und Computertechnik. Das Schülercamp findet zweimal im Herbst statt: vom 14. bis 18. sowie vom 21. bis 25. Oktober 2019.