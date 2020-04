Neue Risiken wie Cybercrime

Allianz Hauptvertretungen Harald Hausbeck und Andreas Michael weisen auf

verstärke Gefahren von Cyberattacken in Zeiten von Homeoffice hin. Informieren

sie sich jetzt speziell in diesem Bereich. Da keine persönlichen Beratungstermine

möglich sind, bite telefonisch oder per E-Mail.

Kontakte: Tel.: 0341 149564, harald.hausbeck@allianz.de, andreas.michael@allianz.de

Video aktivieren: