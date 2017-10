Dem „Lost Place“ der alten Konsum-Fleischfabrik auf der Spur

Diesen und andere Orte könnt ihr beim "Industrie Kultur Parkour" vom 13. bis 15. Oktober erkunden. Konglomerat e.V. stellt diese Räume und Nutzungskonzepte in einen stadträumlichen Zusammenhang. So wird Industriekultur in Dresden erfahrbar gemacht und neu interpretiert. Zwei begleitete Stadtwanderungen mit Experten, Akteuren und Besuchern führen zu ausgewählten Standorten zwischen der Dresdner Neustadt und Dresden Plauen. Projekthäuser öffnen ihre Türen, stellen sich vor und bieten in teils improvisierter Baustellenatmosphäre ein breites künstlerisches Programm. Im Zentralwerk gibt es Kunst im öffentlichen und unfertigen Raum in der Ausstellung "DIE UNFERTIGEN". Im Kino in der Fabrik läuft zum European Art Cinema Day der tschechische Filmepos MARKETA LAZAROVA. In der Blauen Fabrik spielt die Band AUA AUA.