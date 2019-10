Altelbarm soll hochwassergerecht gestaltet werden

Daraus wiederum lassen sich Handlungsansätze für konkrete Maßnahmen ableiten. „Neben den wichtigen Funktionen des Altelbarms als Überschwemmungs- und Retentionsraum sollen auch seine Potenziale als Landschafts- und Erholungsraum ausgeschöpft werden“, erklärt Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen. „Der Altelbarm spielt eine wichtige Rolle als wertvoller Lebensraum für Flora und Fauna. Das wird in unseren Gestaltungsvorschlägen berücksichtigt“, ergänzt Jähnigen.

Das nun als erster Entwurf vorliegende Konzept basiert auf der Auswertung aktueller Modellierungen der Elbe. Damit sind Aussagen zur Abflussverteilung innerhalb des Altelbarms, zu Fließrichtungen, Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten möglich geworden. „Im Ergebnis ist eine grundlegende Umgestaltung des Altelbarms nicht erforderlich. Es bestehen sogar Gestaltungspotenziale“, sagt Jähnigen. „Weitere Verschlechterungen der bestehenden Abflusssituation dürfen jedoch nicht zugelassen werden. Besonders das unbegrenzte Zuwachsen von einzelnen Abschnitten, weitere bauliche Verdichtung und neue Strukturen quer zur Fließrichtung müssen unterbunden werden. Bisherige Fehlentwicklungen werden wir schrittweise korrigieren“, erläutert sie.

Neben der öffentlichen Auslage des Entwurfs sind mehrere Veranstaltungen vor Ort geplant, in denen das Konzept vorgestellt und mit den Kleingärtnern und anderen Beteiligten diskutiert wird. „Die Erfahrungen, Vorschläge und Vorstellungen von Kleingärtnern und anderen Beteiligten fließen dann in die weitere konzeptionelle Arbeit ein, bevor das Konzept dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt wird,“ so die Umweltbürgermeisterin.