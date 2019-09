Alternatives Schulkonzept: Waldorf wird 100 Jahre

Das Konzept Waldorfschule wird 100 Jahre. Am 7. September 1919 wurde die erste waldorfpädagogische Schule gegründet. Nach ihrem Vorbild gibt es im Freistaat 16 Schulen. Eine von ihnen ist die Karl Schubert Schule Leipzig, die seit 2011 besteht. Hier lernen 254 Kinder in 10 Klassen. Dabei wird vor allem in den jüngeren Jahrgängen viel Wert auf Bewegung gelegt.

Die Schule bis zur Oberstufe ohne Benotung. Der Lehrstoff wird in verschiedenen Epochen und nicht in klassischen Schulfächern unterrichtet. Der Namensgeber der Schule, Karl Schubert, hatte in seiner Pädagogik einen inklusiven Impuls. Dieser ist für die Schule besonders wichtig.