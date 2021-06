Altes Stadtbad Leipzig soll im neuen Glanz erstrahlen

"Zum einen die Inbetriebnahme der Frauen- und Männerschwimmhalle inklusive einer Saunalandschaft. Zusätzlich könnte die Sportbäder Leipzig GmbH zentral im Gebäude untergebracht werden. In der zweiten Variante sollen nur die Frauenschwimmhalle und der Saunabereich aktiviert werden, weitere Flächen wären beispielsweise für die Büro- oder Archivnutzung freigegeben. In jedem Fall würde das Bad zunächst denkmalgerecht saniert werden", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Wir waren Anfang Juni vor Ort und haben das alte Stadtbad einmal von Innen betrachtet.